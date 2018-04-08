ساويرس يرد على تصريحات "موسى" حول "التكتل"

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نفى رجل الأعمال نجيب ساويرس، ما قاله المرشح الرئاسى ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، عندما تحدث عن مطالبته جبهة ساويرس بحزب المصريين الأحرار الانضمام إلى حزب الغد.

وقال على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "لا صحة على الإطلاق لهذا الكلام خاصة مع حزب لم يحصل حتى على كرسى واحد فى الانتخابات الأخيرة"!.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "ساويرس" حيث قال أحمد شحاتة: "هصدقك  عشان ده واقع إحنا شفناه وعشناه مش مستنين تحليل خالص من حد اللى ميشفش من الغربال يلبس نضارة".

وأضاف آخر: "اندماج الأحزاب المتقاربة فكريًا جيد وصحة للحياة السياسية المصرية بدلاً من التشرذم وعمل مئات الأحزاب الكارتونية".

يذكر أن رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى كان قد أعلن فى أحد البرامج الفضائية أن حزب المصريين الأحرار "جبهة ساويرس" أراد أن ينضم إليه لإنشاء كتلة واحدة.

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