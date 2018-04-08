أولبرايت : أوقفوا ترامب قبل فوات الأوان

08 أبريل 2018 - 02:32 م

"هل نوقف ترمب قبل فوات الأوان" كانت هذه هي عبارة وزير الخارجية السابقة "مادلين أولبرايت" ، والتي أكدت في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ترامب قاد أمريكا إلى مواقف أكثر انعزالية في مجالات التجارة وتغيير المناخ والسلام في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الفاشية تشكل تهديدا أكثر خطورة من أي وقت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، لافتة إلى أنه تمت خيانة الوعود التي بشر بها الربيع العربي على يد قادة مستبدين، استخدموا الأمن لتبرير حبس الصحفيين والمعارضين السياسيين.

وأوضحت أن ترمب أهان جيران الولايات المتحدة وحلفاءها، وبدلا من الدفاع عن قيم المجتمع الحر؛ عزّز مواقف الحكام الدكتاتورين الذين لم يعودوا يشعرون بالخوف من انتقادات الولايات المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات المدنية، بل أصبحوا يشيرون إلى كلمات ترمب لتبرير أعمالهم القمعية.

كما أعربت عن قلقها من احتمالية قيام ترمب بإطلاق العنان لأحداث لا يستطيع هو ولا أي شخص آخر السيطرة عليها.