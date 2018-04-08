عبد العال: "المساجد والكنائس لازم تتبني على مسطرة واحدة"

08 أبريل 2018 - 02:42 م

هنأ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد، قائلا: "إن معدن المصريين يظهر وقت الشدائد.

وأكد عبد العال، خلال تهنئته للبابا تواضروس الثانى، أن مصر سوف تشهد فى القريب العاجل بناء المساجد والكنائس على وتيرة وأساس واحد، قائلا: "المساجد والكنائس لازم تتبنى على مسطرة واحدة".

ولفت إلى أن الحكومة تسير نحو الطريق الصحيح فى إصلاح البلد وتغيير السلوك الإنساني، موضحًا أن أطياف الشعب جميعًا يجمعهم كيان واحد وهو السلام ولا يعرف التفرقة على أساس دين أو عرق.

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