بالصور.. وزيرة السياحة ومحافظ البحر الأحمر يشاركان قداس عيد القيامة

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حضرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء أمس السبت مراسم قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة كاتدرائية الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالغردقة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إنها تبعث برسالة التهنئة للشعب المصري كله بمناسبة عيد القيامة المجيد معربة عن سعادتها لمشاركة أقباط البحر الأحمر فرحتهم بالعيد  ومتمنية عاما سعيدا مليئا بالخير والرخاء والتقدم لمصر وأن تظل روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحى وأكدت على أن الشعب المصري نسيج واحد لا يمكن لأحد أن ينال من وحدته وترابطه وأنه يقف على قلب رجل واحد لبناء مستقبله.

وأشارت الوزيرة الى أن مدينة الغردقة تعد من أهم المدن السياحية التي يقصدها السائحون من كل مكان للاستمتاع بجوها المعتدل على مدار العام وشواطئها المتميزة الممتدة على البحر الأحمر مؤكدة على أن أهل الغردقة يتميزون بالطيبة والكرم وحسن الضيافة مما يجعل السائح يشعر على الفور أنه مرحب به عند زيارته للمدينة.

وفِي سياق متصل قامت وزيرة السياحة مع محافظ البحر الأحمر مساء أمس بجولة لزيارة كنائس الطوائف الثلاثة الأرثودوكس والكاثوليك والإنجيلية بمدينة الغردقة بالإضافة إلى جولة تفقدية لممشى النصر السياحى بمدينة الغردقة.










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