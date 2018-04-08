اطفال «الكاثوليكية» يستقبلون المحافظ بأناشيد بنحبك يا مصر

توجه صباح اليوم الأحد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إلى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
و قد أكد عبدالله في كلمته أن أبناء الشعب المصري نسيج واحد و على قلب رجل واحد، و شدد عبدالله علي أن الكل شركاء في هذا الوطن .
قدم المحافظ التهنئة للجميع بهذه المناسبة متمنيا لهم ولجميع أهل وشعب مصر الخير والأمان والأمن، وزيادة المحبة في قلوب المصريين والتي لا تفرق بين مسلم أو مسيحى وتجعل الطوائف نسيج واحد على أرض مصرنا الغالية.
وأشاد المحافظ بأهالي البحر الأحمر بجميع طوائفه علي المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية بالمحافظة واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا علي أهمية الوقوف وراء القيادة السياسية في مرحلة بناء مصر .
وقدم الانبا يؤانس كاهن الكنيسة درعا تقديرا لجهود المحافظ الكبيرة فى البحر الاحمر .
و رافق المحافظ اللواء حسام كمال مدير امن البحر الاحمر واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية و نواب مجلس الشعب بالمحافظة .