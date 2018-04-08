البرعي يكشف معلومة صادمة عن رواتب بعض الإعلاميين

08 أبريل 2018 - 03:21 م

كشف المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، عن مفاجأة من العيار الثقيل عن بعض الإعلاميين علي الفضائيات، مؤكدا أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 18 شهرًا.

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، :"أمس كنت في مناسبة اجتماعيه حفل زواج لابنه إعلامي معروف وهناك اتفاق عام بين كل من التقيتهم علي ان الإعلام المصري ينهار".

وتابع، "البرعي": "بعض كبار الإعلاميين لم يتسلموا رواتبهم من 18شهر".

وأردف :"في ظني محاولات بناء إعلام الصوت الواحد قد فشلت وهربت عيون الناس وأذانهم إلي قنوات إعلاميه خارج الحدود ".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "البرعي" حيث قال عبد الرحمن علي :" لو بصينا علي صناعه الإعلام كنشاط اقتصادي هتلاقي إن اللي بيحصل في الإعلام المصري لازم نهايته الخسارة الفادحة سلعه شايطة ومشمومة من الأخر يا اكسلانس".

وأضاف أخر قائلًا، :" إعلام أفضل شئ له هو تجاهله".