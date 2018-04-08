الأزهر يرد على مجزرة الكيماوي بـ «دوما»

08 أبريل 2018 - 03:46 م

أدان الأزهر بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، مساء أمس السبت، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وطالب الأزهر، المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته في حماية المدنيين وإيجاد السبل الكفيلة بسلامتهم، وإبعادهم عن أتون الحرب، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية لهم.

وشدد على ضرورة وقف جميع أعمال القتل والتدمير في سوريا، والسعي بجدية لوقف نزيف الدم السوري، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقتل عشرات المدنيين، السبت، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة "دوما" الخاضعة لسيطرة المعارضة بالغوطة الشرقية، وفق ناشطين سوريين.

وبدأت قوات النظام الجمعة شن هجمات جوية وبرية عنيفة على دوما آخر مدينة خاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة، بعد فشل روسيا وفصيل "جيش الإسلام" المنتشر بالمدينة في التوصل لاتفاق حول الهدنة والإجلاء كما حصل في مناطق أخرى من المدينة، وفق مصادر محلية.