» «باسم مرسي» يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة

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الزمالك

المقاصة

تشكيل

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء، اليوم، على ملعب الجيش بالسويس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ28 من مسابقة الدورى العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد، أحمد داوودا، أحمد توفيق

خط الهجوم: باسم مرسى، عماد فتحى، عبد الله جمعة


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