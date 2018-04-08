هل لإسرائيل علاقة بكارثة الفيسبوك؟!

(1)



إسرائيل تقوم بحملة عبر وسائلها الداخلية وأدواتها الخارجية وتنعت العرب "بالتخلف والوحشية" تقول أنها ليست في حاجة لبذل جهد لإفساد المجتمعات المسلمة بعد اتهامات لها بدور لإشعال المنطقة اجتماعياً وسياسياً، حيث أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، لقاء مع مسؤولين كبار في شركة 'فيسبوك' يزورون البلاد بحضور مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة.

إسرائيل تقوم بحملة عبر وسائلها الداخلية وأدواتها الخارجية وتنعت العرب "بالتخلف والوحشية" تقول أنها ليست في حاجة لبذل جهد لإفساد المجتمعات المسلمة بعد اتهامات لها بدور لإشعال المنطقة اجتماعياً وسياسياً، حيث أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، لقاء مع مسؤولين كبار في شركة 'فيسبوك' يزورون البلاد بحضور مندوبين عن الشرطة والنيابة العامة.

(2)



إسرائيل التي تقتل وتغتال وتسمم هنا وهناك ولها رجال يعملون لصالحها في دول عدة بينها دول عربية، والتي تؤسس جمعيات ومنظمات ومواقع إلكترونية لجذب الشباب وصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي لتجنيد "الخونة"، كُشف مؤخراً عن دور لها في السيطرة على "البيانات الشخصية لملايين المستخدمين عبر "الفيسبوك" فالأمر لم يتوقف على مجرد توجيهات أو طلب حذف وشطب وتعديل، فـ جزيرة الأسرار المخفية ظهرت على السطح عبر كشف شبكة من المتبرعين لإحدى المؤسسات الخيرية الصهيونية المناهضة للمسلمين والتي يبدو أنها استخدمت قوائم شركة "كمبردج أنالتيكا" التي أخذتها من إدارة الفيسبوك بعد دفع مبالغ مالية.

إسرائيل التي تقتل وتغتال وتسمم هنا وهناك ولها رجال يعملون لصالحها في دول عدة بينها دول عربية، والتي تؤسس جمعيات ومنظمات ومواقع إلكترونية لجذب الشباب وصفحات بمواقع التواصل الإجتماعي لتجنيد "الخونة"، كُشف مؤخراً عن دور لها في السيطرة على "البيانات الشخصية لملايين المستخدمين عبر "الفيسبوك" فالأمر لم يتوقف على مجرد توجيهات أو طلب حذف وشطب وتعديل، فـ جزيرة الأسرار المخفية ظهرت على السطح عبر كشف شبكة من المتبرعين لإحدى المؤسسات الخيرية الصهيونية المناهضة للمسلمين والتي يبدو أنها استخدمت قوائم شركة "كمبردج أنالتيكا" التي أخذتها من إدارة الفيسبوك بعد دفع مبالغ مالية.

(3)



يقول د.نائل الشافعي، أن "رونالد لاودر"، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، تبرع بمبـلغ 1.1 مليون دولار لجمعية سرية "ضد المسلمين"، وهو ثاني متبرع بعد"روبرت مرسر" صاحب شركة "كمبردج أنالتيكا" التي حصلت على بيانات مستخدمي الفيسبوك، واستولت على معلومات لــ 87 مليون مستخدم بغرض استهدافهم وتحليل متطلباتهم والتأثير على أفكارهم لأهداف تخدم زبائنهم ؟

يقول د.نائل الشافعي، أن "رونالد لاودر"، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، تبرع بمبـلغ 1.1 مليون دولار لجمعية سرية "ضد المسلمين"، وهو ثاني متبرع بعد"روبرت مرسر" صاحب شركة "كمبردج أنالتيكا" التي حصلت على بيانات مستخدمي الفيسبوك، واستولت على معلومات لــ 87 مليون مستخدم بغرض استهدافهم وتحليل متطلباتهم والتأثير على أفكارهم لأهداف تخدم زبائنهم ؟