» طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري ومونانا

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مونانا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن حكام مباراة المصري ومونانا الجابوني في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم مكون من، نور الدين الجعفرى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من لاشين عز جأو ومصطفى أكاركاد كمساعدين بالإضافة إلى عادل زوراق حكماً رابعاً ، فيما سيتولى الأثيوبى بيجاشأو أسفأو مهام مراقب المباراة.

وبدأت ادارة النادى المصرى إجراءات حجز تذاكر الطيران وفندق الإقامة لطاقم التحكيم ومراقب المباراة، والذين من المتوقع وصولهم لبورسعيد منتصف الأسبوع المقبل.


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