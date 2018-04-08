» إصابة بـ«إنفلونزا الخنازير» في أسوان

08 أبريل 2018 - 05:46 م

أكد الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة بأسوان، استقبال إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير في المستشفى الجامعي.

كشفت فحوص طبية أجريت لشخص بمستشفى أسوان الجامعي، إيجابية إصابته بفيروس إنفلونزا الخنازير، أمس، وسلبيتها لمريض آخر مرافق له، وصلا المستشفى للعلاج من السعال، وارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والاحتقان في الحلق، فاحتجازا في العناية المركزة لقسم الصدر، ووصل (أحمد. ح، 34 عامًا)، المقيم في منطقة السد العالي، جنوب أسوان، إلى المستشفى بصحبة (محمد. م، 49 عامًا)، يعاني من نفس الأعراض، فتقرر إخضاعهما للملاحظة الطبية، وأخذ عينات لتحليلها، قبل أن يحال الأول إلى مستشفى أسيوط الجامعي بسيارة إسعاف مجهزة، لاستكمال العلاج، مع استمرار إخضاع الثاني للعلاج في أسوان.

وأوضح مدير إدارة الطب الوقائي، أن الأمر بسيط، والفيروس أصبح إنفلونزا موسمية، ولا يستدعي أي انزعاج، كما أن إدارة المستشفى تعاملت بحرفية مع المريض، وبدأ في تلقي العلاج اللازم، إلا أنه طلب نقله إلى المستشفى الجامعي في أسيوط، وتمت الموافقة على الطلب.

وقال محمد جمال، نقيب التمريض في أسوان، والمشرف على مستشفى أسوان الجامعي، إن الأطقم الطبية تعاملت بحرص مع المريض فور وصوله إلى المستشفى، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من جانب الأطباء وأطقم التمريض، كما جرى تعقيم الغرفة التي كان محتجزًا فيها، وأخطرنا القيادات الطبية في المحافظة، قبل أن ينقل المريض إلى مستشفى أسيوط الجامعي، لاستكمال العلاج، بناء على طلبه.