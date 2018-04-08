رجل أعمال يسقط في فخ سيدة الهرم

08 أبريل 2018 - 06:17 م

نجح ضباط البحث الجنائي بالجيزة، في إلقاء القبض على أربعة أشخاص، استدرجوا أحد الأشخاص، وأجبروه على توقيع إيصالي أمانة، وتحريره مقابل فدية مالية بمنطقة الهرم.

تلقى العقيد عادل أبو سريع، مأمور قسم الهرم، بلاغًا من "ربيع.م"، صاحب معدات مقاولات ثقيلة، بسابقة تعرفه على إحدى الفتيات وعقب تقابلهما، طلبت منه توصيلها لإحضار بعض متعلقاتها من أحد المقاهي، وفي أثناء انتظارها بالخارج مستقلاً سيارته، فوجئ بـ4 أشخاص استقلوا السيارة صحبته وبحوزة أحدهم طبنجة وآخر مطواة، وقاموا بتعصيب عينيه واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ 6000 جنيه.

واصطحب المتهمون الشاكي إلى مكان غير معلوم، واحتجزوه وأجبروه على توقيع إيصالي أمانة، واتصلوا بأسرته، وطلبوا منهم دفع 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، حيث دفع شقيقه المبلغ، وتم إطلاق سراحه.

وشكل المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة هم: "سماح"، 37 سنة، وزوجها "محمد"، 27 سنة، عامل، و"أحمد.م"، 30 سنة، و"إبراهيم.ع"، 33 سنة، و"حاتم.م". تمكنت عدة مأموريات بقيادة الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، من ضبط المتهمين عدا الأخير، وبحوزة الثاني طبنجة صوت، مبلغ مالي، هاتف محمول، إيصالا أمانة ممهورين بتوقيع المجني عليه، وبحوزة الرابع مبلغ مالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.