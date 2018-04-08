  • الأحد 08 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر06:54 م
بحث متقدم
الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمقاصة

مرسي

القضاء ينصف «مرسى»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قضايا ملغمة على طاولة الرئيس في الولاية الثانية

ترامب والأسد

«ترامب» لـ«بشار الأسد»: ستدفع الثمن باهظًا

مذبحة بحر البقر

6 معلومات عن مذبحة «بحر البقر»

جيش الإسلام (أرشيفية)

تفاصيل صفقة «جيش الإسلام» مع النظام للخروج من الغوطة

أصحاب المعاشات ارشيفية

وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

مجلس الدولة

قرار بضبط وإحضار نائب رئيس مجلس الدولة

شيخ الأزهر والبابا تواضروس

بالصور.. ماذا قال شيخ الأزهر لبابا الكنيسة؟

الاهلى والمقاولون

«البدري» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة

رجل أعمال يسقط في فخ سيدة الهرم

قضايا وحوادث

سقوط سائق خطف ابن الجيران بحلوان لطلب فدية
ارشيفية

عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما

#

سيدة تضع مولودها في حمام مطار بيروت

#

شاهد .. وفاة رجل أعمال أثناء رقصه على الهواء

#

امرأة تحرر عقود زواج عرفي لممارسة الرذيلة بالغردقة

خطف

احتجاز

رجل اعمال

وصل امانة

نجح ضباط البحث الجنائي بالجيزة، في إلقاء القبض على أربعة أشخاص، استدرجوا أحد الأشخاص، وأجبروه على توقيع إيصالي أمانة، وتحريره مقابل فدية مالية بمنطقة الهرم.

 تلقى العقيد عادل أبو سريع، مأمور قسم الهرم، بلاغًا من "ربيع.م"، صاحب معدات مقاولات ثقيلة، بسابقة تعرفه على إحدى الفتيات وعقب تقابلهما، طلبت منه توصيلها لإحضار بعض متعلقاتها من أحد المقاهي، وفي أثناء انتظارها بالخارج مستقلاً سيارته، فوجئ بـ4 أشخاص استقلوا السيارة صحبته وبحوزة أحدهم طبنجة وآخر مطواة، وقاموا بتعصيب عينيه واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ 6000 جنيه.

 واصطحب المتهمون الشاكي إلى مكان غير معلوم، واحتجزوه وأجبروه على توقيع إيصالي أمانة، واتصلوا بأسرته، وطلبوا منهم دفع 50 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، حيث دفع شقيقه المبلغ، وتم إطلاق سراحه.

 وشكل المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث الهرم، فريق بحث، توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة هم: "سماح"، 37 سنة، وزوجها "محمد"، 27 سنة، عامل، و"أحمد.م"، 30 سنة، و"إبراهيم.ع"، 33 سنة، و"حاتم.م". تمكنت عدة مأموريات بقيادة الرائد هاني عجلان، معاون مباحث الهرم، من ضبط المتهمين عدا الأخير، وبحوزة الثاني طبنجة صوت، مبلغ مالي، هاتف محمول، إيصالا أمانة ممهورين بتوقيع المجني عليه، وبحوزة الرابع مبلغ مالي.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» ديربي مدريد.. الريال يتعادل إيجابيا مع أتليتكو
» «البدري» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة
» «ترامب» لـ«بشار الأسد»: ستدفع الثمن باهظًا
» إصابة بـ«إنفلونزا الخنازير» في أسوان
» الشوط الأول.. الزمالك يتعادل سلبيًا مع المقاصة
» طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري ومونانا
» تفاصيل صفقة «جيش الإسلام» مع النظام للخروج من الغوطة
» غرفة السياحة: "بصمة الحج" قسمت ضهرنا
» آخر جرائم "الأسد".. هجوم بالكيماوي على "الغوطة"
» وفاة نجل رئيس اتحاد ألعاب القوي في حادث سير
» ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • عشاء

    07:54 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)