» ديربي مدريد.. الريال يتعادل إيجابيا مع أتليتكو

08 أبريل 2018 - 06:32 م

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره أتلتيكو، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

أحرز رونالدو هدف ريال مدريد في الدقيقة 53، بعد تلقيه تمريرة رائعة من الويلزي جاريث بيل، ليسدد الكرة باتقان في الزاوية اليمنى لمرمى أوبلاك.

وتعادل النجم الفرنسي أنطوان جريزمان سريعًا لأتليتكو مدريد في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

وقرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، استبدال البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للفريق، في الدقيقة 64 من عمر المباراة، ليدخل كريم بنزيما بدلا منه، من أجل إراحة اللاعب قبل مواجهة يوفنتوس الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وظهرت سيطرة ريال مدريد على مجريات اللعب في المباراة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 66% لأصحاب الأرض مقابل 34% للفريق الضيف.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 64 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 68 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة عن فريق برشلونة، الذي يتربع على عرش "لا ليجا" برصيد 79 نقطة.