» تجديد حبس وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

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الصحة

رشوة

الرقابة الإدارية

قرر قاضى التجديدات بمحكمة مستأنف باب شرق، تجديد حبس الدكتور مجدي حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيق، للمرة الرابعة على التوالي لتقاضيه رشوة هاتفين آيفون.

 وتم ضبط المتهم بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لتقاضيه رشوة عبارة تليفونين «آيفون s6 » من أحد الأطباء بالمديرية لنقله إلى إحدى الجهات المميزة، فيما تقرر إخلاء سبيل المُبلغ «الراشي» بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

  كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرق يفيد ضبط "مجدي حجازي" 59 سنة، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حال تواجده بعمله بمديرية الصحة الكائن بشارع فؤاد دائرة القسم برقم إداري.

 كان المستشار مصطفى هانى زكى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، أمر بحبس، وكيل الصحة في الإسكندرية، 4 أيام، فيما قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه قبل أن تستأنف النيابة على القرار ويتم تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 


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