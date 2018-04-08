» الاتحاد الأوروبي: هجوم كيماوي آخر في سوريا

08 أبريل 2018 - 07:02 م

أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك دلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام السوري ضد المدنيين في مدينة دوما المحاصرة التي تسيطر عليها قوات المعارضة، مطالبا برد دولي.

وأضاف الاتحاد، في بيان له، اليوم الأحد، أن "الدلائل تشير إلى هجوم كيماوي آخر شنه النظام.. مسألة استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية خاصة ضد المدنيين تبعث على قلق شديد، الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية آخر ويدعو إلى رد فوري من جانب المجتمع الدولي".

وطالب التكتل الأوروبي روسيا وإيران باستخدام نفوذهما لدى الرئيس السوري بشار الأسد لمنع وقوع مزيد من الهجمات.