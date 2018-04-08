استقالة إيهاب جلال من تدريب الزمالك

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استقالة

المصريون

الزمالك

ايهاب جلال

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استقالته من تدريب الفريق الأبيض، عقب السقوط أمام مصر المقاصة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 28 لمسابقة الدورى الممتاز.

وقال إيهاب جلال فى تصريحات صحفية، عقب مباراة الزمالك والمقاصة أن استقالته قرار نهائى ولا رجعة فيه.

وأتم "أمر بمرحلة عدم توفيق مع الزمالك والاستقالة بشكل نهائي".

وغادر إيهاب جلال ملعب السويس في سيارته الخاصة دون أن يعود مع حافلة الزمالك.

وخسر الفريق الأبيض، أمام نظيره الفيومي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد الفريق الأبيض عند 54 نقطة يحتل المركز الثالث، في حين يرتفع رصيد المقاصة إلى 37 نقطة يحتل المركز الحادي عشر.


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