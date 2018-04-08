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إعدام طن ونصف رنجة و11 طن ديوك رومى

قبلي وبحري

رنجة
رنجة

علي إسماعيل

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إعدام

شنت مديرية التموين بالقليوبية، حملة على الثلاجات والمحال التجارية بمدينة طوخ وقامت بضبط 270 كرتونة رنجة مختلفة الأوزان و72 شيكارة دقيق مدعم وضبط 11 طن ديوك رومى مذبوحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى و32 كيلو لحم غير صالح للاستهلاك الآدمى وقد تم تحرير 5 محاضر بالواقعة وأوصت اللجنة بالإعدام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة لحين عرضها على النيابة.

وعلى جانب آخر، قامت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة بضبط 67 كيلو رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمى وذلك ضمن حملة مكبرة تم إجرائها بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى وقد تم تحرير محضر بالواقعة.

وشدد عشماوى، على ضرورة عمل حملات تموينية وتفتيشية مفاجئة على بقالي التموين والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجارى وإحكام السيطرة علي الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم و قوة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضمان جودة وسلامة المنتج المعروض حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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