» فرنسا تدعو مجلس الأمن لاجتماع عاجل لبحث «مجزرة دوما»

08 أبريل 2018 - 07:35 م

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع عاجل لبحث الوضع في مدينة دوما السورية والتي تعرضت لغارات بالسلاح الكيميائي من قبل مليشيات "الأسد" وداعميه.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أن التقارير التي تحدثت عن تعرض مدينة دوما في الغوطة الشرقية لهجوم كيماوي، مقلقة للغاية.

وأضاف "لو دريان" أن فرنسا تدين بقوة الهجمات، مشددًا على أنها "تمثل خرقًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي"، مشيرًا إلى أن فرنسا ستعمل مع حلفائها للتحقق من الأنباء التي أشارت إلى استخدام أسلحة كيماوية.

وشنت قوات النظام وداعميها، السبت، هجومًا بغازات كيميائية على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية.

وارتفعت حصيلة القتلى من المدنيين جراء هجوم النظام السوري بالسلاح الكيميائي على مدينة دوما، إلى 78 شخصًا.