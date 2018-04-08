» أول تعليق من «مرتضى» على هزيمة الزمالك

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المصريون

المقاصة

مرتضى

رئيس الزمالك

أعرب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن استيائه الشديد من خسارة فريقه أمام مصر للمقاصة بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري العام.

وأكد منصور، أنه يرفض أن يسأله أي فرد عن خسارة الفريق أمام مصر المقاصة في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري.

وشدد رئيس النادي، على أن اللجان التي تدير النادي ومخطط تدمير القلعة البيضاء جاء بعدما وقع مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي في الفترة الماضية.

وعلق مرتضى منصور في تصريحات إذاعية على استقالة إيهاب جلال المدير الفني قائلاً: "إيهاب جلال يقدم استقالته للفار رئيس اللجنة المالية بالزمالك".

وقال رئيس النادي:"إحنا بقينا حصالة وإحنا مش طراطير وعاوز دكر يقول جريمتنا إيه علشان اللي بيحصل معانا في الفترة الحالية".

أضاف مرتضى منصور، أن نادى الزمالك يتعرض لمؤامرة كبيرة بهدف إسقاطه، وهو ما يتضح للجميع والله لن يغفل عنهم، قائلاً: "خالد عبد العزيز عايز يدمر نادى الزمالك".

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة خالد عبد العزيز، قد شكلت لجنة مالية لإدارة نادي الزمالك بناء على قرار من النيابة العامة.

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