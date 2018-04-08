بالفيديو.. قناص إسرائيلي يطلق النار على فلسطينية

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قناص إسرائيلي يطلق النار على امرأة قرب سياج غزة
قناص إسرائيلي يطلق النار على امرأة قرب سياج غزة

خالد الشرقاوى

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غزة

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قناص

أطلق القناصة الإسرائيليون الرصاص صوب امرأة فلسطينية قرب السياج الفاصل شرق غزة.

وتظهر المرأة في الشريط الذي سجله المتواجدون بالمكان وهي تقترب من السياح الفاصل ملوحة بعلم فلسطين، عندما باغتها قناص بطلقة أسقطتها أرضا فهرع العشرات من المتظاهرين في المكان لإنقاذها ونقلها إلى الإسعاف.

ووصف عضو الكنيست أحمد الطيبي المشهد بـ"إرهاب العلم"، وقال معقبا على ما حدث "تذكروا هذه الصورة جيدا فهي ملخص القصة والرواية.. علم فلسطيني في يد سيدة فلسطينية يزعزع أمن دولة المفاعل النووي.. قناص الاحتلال الجبان يحدد الهدف ثم يصطاده .. إسرائيل 2018.. غزة 2018".

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