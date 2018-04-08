» إيهاب جلال يتراجع عن استقالته من تدريب الزمالك

08 أبريل 2018 - 08:29 م

تراجع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن استقالته من تدريب الفريق الأبيض، عقب الهزيمة أمام المقاصة، بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال تامر النحاس في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أجريت اتصال بإيهاب جلال عقب نهاية مباراة مصر المقاصة وأكد لي أنه مستمر في عمله مع الفريق الأبيض ولن يرحل وغدا متواجد في المران.

وأشار وكيل إيهاب جلال، شروط التعاقد تنص على أن الرحيل يكون بموافقة الطرفين وليس بقرار من طرف واحد، والرحيل بقرار من طرف واحد يكون في نهاية الموسم بعد أخر مباراة في الدوري وبدون شروط جزائية.

وأضاف تامر النحاس، الموقف صعب ويجب على جلال أن يستمر ولا يمكنه الرحيل حاليًا وترك الفريق الأبيض.