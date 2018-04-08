مصري ينطلق إلى بطولة كأس العالم في روسيا بالدراجة

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مصري ينطلق في رحلة إلى روسيا بالدراجة
مصري ينطلق في رحلة إلى روسيا بالدراجة

خالد الشرقاوي

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دراجة

انطلق محمد نوفل، من ميدان التحرير بوسط القاهرة في رحلة على دراجته، لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا في يونيو.

ويأمل نوفل، أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يبلغ طولها 5000 كم وتستغرق 65 يومًا برًا، لمتابعة منتخب بلاده في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عامًا.

ويعتزم "نوفل" الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا، وسيسافر جوًا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية ولن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية.

وحزم "نوفل" على دراجته "قطع غيار وهاتف محمول إضافي وبطاريات ومعدات تخييم، إضافة إلى خيمته"، وسيقيم نوفل في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.

ورافق "نوفل" مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء عندما بدأ رحلته، يوم السبت، ويأمل أن يساعده كثيرون طول الطريق.

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