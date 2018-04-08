قاقلة طبية من الأزهر تجوب مدن جنوب بالبحر الأحمر

دفعت كلية الطب بجامعة الأزهر الشريف، بقافلة طبية إلى مدن جنوب البحر الأحمر،
وقد أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه انطلاقًا من الدور الاجتماعى والإنسانى الذى تقوم به المحافظة فى رعاية ابنائها صحيا تم استقدام هذه القافلة الطبية الشاملة.
وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين والمتطوعين في تخصصات عديدة مختلفة منها «أمراض سمعيات وأمراض القلب، الجلدية والتناسلية، باطنة، الأطفال وحديثي الولادة، أسنان ، أنف وحنجرة، جراحة عظام، عيون، جراحة عامة، نساء وتوليد».
وتستهدف القافلة الطبية علاج اهالى الجنوب والبدو القاطنين الجبال والصحاري وأطفالهم حيث انطلقت القافلة التى بدأت عملها فى مستشفى الشلاتين إلى قرى ومدن الجنوب لمتابعة كل الحالات الصحية
جدير بالذكر أن القافلة بدأت عملها منذ الثلاثاء الماضى ومن المقرر أن تستمر حتى مساء اليوم الأحد.