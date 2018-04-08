» مصدر قضائي: لا يجوز منع وزير العدل الأسبق من السفر

08 أبريل 2018 - 09:05 م

قال مصدر قضائي، إن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريًا للجميع بالمادة 56، ولا يوجد نصوص صريحة بالدستور والقانون تجرم الظهور على الفضائيات المعارضة للسلطة.

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه - لـ"المصريون"، أنه لا يوجد نص قانوني يعد الظهور على تلك القنوات جريمة أو فيه مخالفة للدستور والقانون.

كان المحامي سمير صبري، تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، متهمًا إياه بالظهور المتكرر على القنوات المعادية للدولة المصرية، والممولة من التنظيم الدولي الإخوان ومن قطر.

وطلب صبري، في بلاغه، بإصدار أمر عاجل بمنع وزير العدل الأسبق من مغادرة البلاد والاطلاع على الاسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، والتي تحوي المداخلة موضوع البلاغ صوتًا وصورة، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.

المصدر القضائي، أوضح أن "المنع من السفر لا يكون بناءً على بلاغ، لكن بأمر قضائي من محكمة أو نيابة عامة، ويكون بناءً على تحقيقات تكشف ارتكاب أفعال تدعو لإصدار قرار منع من السفر".