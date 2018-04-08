«الحركة المدنية» تدعو لحوار مجتمعي حول 9 تحديات

08 أبريل 2018 - 09:51 م

تحديات كثيرة وأزمات عدة قال مراقبون، إنها ستواجه مصر خلال تلك المرحلة الحرجة من تاريخها، أبرزها ملف سد النهضة، الذي اعتبروه بأنه يمثل لمصر مسألة "حياة أو "موت، إضافة إلى مواجهة مطامع أمريكا وإسرائيل بسيناء، وأزمة الصحافة والأحزاب والحريات العامة.

كانت الحركة "المدنية الديمقراطية" دعت كل القوى المجتمعية إلى حوار وطني عام، حول التحديات التي تواجه مصر الآن بغرض الوصول إلى حلول عادلة ووطنية لهذه الأزمات والتحديات.

عبد العزيز الحسيني، عضو الحركة "الديمقراطية المدنية"، نائب رئيس حزب "تيار الكرامة"، قال إن هناك تحديات وأزمات كثيرة تواجه مصر خلال تلك المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أن بعضها يُعتبر أمن قومي، ومن الضروري العمل على حلها.

الأزمة الاقتصادية

وأضاف لـ "المصريون"، أن أبرز "تلك التحديات هي الأزمة الاقتصادية، التي يتحمل أعباءها ومشكلاتها الطبقة الفقيرة، التي تعاني أشد المعاناة من الأعباء التي تفرض عليهم يومًا تلو الآخر، وهي تمثل قضية أمن قومي".

مطامع أمريكا وإسرائيل بسيناء

وأوضح أن "المخاطر التي تحيط بمصر تُعد تحديًا آخر خطيرًا، إذ أن هناك مشاريع أمريكية وصهيونية بشأن سيناء، وهم لا يخفون ولا ينكرون ذلك، إلى جانب مخاطر الإرهاب ومشاكل مواطني سيناء من نقص الدواء والعلاج وألبان الأطفال والسلع الأساسية".

سد النهضة

عضو الحركة "الديمقراطية المدنية" أوضح أن قضية المياه، التي تُعتبر مسألة حياة أو موت، أزمة خطيرة تواجه مصر حاليًا، مضيفًا أنه في كل مرة يُعلن الطرف الإثيوبي رفضه الوصول لنتائج تحفظ لمصر حقوقها.

الحريات العامة

وأشار إلى أن الحريات العامة وحقوق المواطنين، تأتي ضمن قائمة التحديات، مشيرًا إلى أن البعض كانوا يأملون ويتوقعون أنه سيحدث انفراجه في ذلك الملف، لكن العكس ما حدث، حيث تم القبض على رئيس تحرير موقع وإغلاق مقر الموقع الإخباري وأيضًا صحفيين، إضافة إلى إقالة رئيس تحرير جريدة، ووقف أقلام وأعمدة رأى.

الصحافة والأحزاب

الحسيني لفت إلى أن هناك ضغوط كثيرة تُمارس على الصحافة والرأي الأخر، وكذلك الأحزاب، فلا يكاد يوجد حزب له رأي مخالف، أو نظره غير نظرة أجهزة الدولة، إلا وبعض أعضاءه وأتباعه في السجون، فضلًا عن المقبوض عليهم خلال تظاهرات سلمية، أو بسب الدعوة لمقاطعة الانتخابات، على الرغم من انتهاءها.

تعرية القوى السياسية

إلى ذلك، قال أمين اسكندر، عضو الحركة "الديمقراطية المدنية"، والقيادي بحزب "تيار الكرامة"، إن "أهم التحديات تتمثل في حالة التعرية التي حدثت للقوى السياسية في مصر، حيث حدث لها انكشاف سواء كانت حزبية أو نشطاء"، مرجعًا السبب في ذلك إلى "المناخ الكاتم للأنفاس".

تشكيل كتلة شعبية

وبرأي إسكندر، فإنه من الضروري والمهم حاليًا، تشكيل كتلة شعبية، من تيارات وأحزاب وجماعات مختلفة، تكون مهمتها تحليل المرحلة، والبدء في وضع خطة عمل جديدة، وكذلك ترفع الراية لمواجهة تلك الأزمات.

أزمة دور مصر

القيادي بحزب "تيار الكرامة" تحدث أيضًا عن أن دور مصر على الساحة الإقليمية والدولية غير موجود، قائلاً: "مصر ليس لها دور في سوريا، والتي يتباحث على أرضها إيران وتركيا وروسيا، فضلًا عن أمريكا التي تسعى للحصول هي الأخرى للبحث على دور لها، كذلك فإنه لا وجود لها في اليمن".

واعتبر أن "أزمة سد النهضة، تُعد تحديًا كبيرًا، لا سيما بعد الإعلان بشكل رسمي مؤخرًا، عن فشل المفاوضات بشأنه، كذلك فإن الأزمة الاقتصادية تأتي على رأس القائمة، ومن المهم البحث عن حل لها في أسرع وقت".

الشباب والديون

ولفت إلى أن "تحول معظم الشباب إلى باعة جائلين يمثل تحديًا آخر إضافة إلى أزمة الديون التي تواجه مصر حاليًا، وتتراكم خدماتها، فضية أخرى لابد من البحث عن مخرج لها، وإلا سينتج عنه كوارث".