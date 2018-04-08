» حقيقة الاستغناء عن العمالة في شركات البترول

08 أبريل 2018 - 10:43 م

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم الاستغناء عن العمالة في شركات البترول بعد طرح بعض الشركات في البورصة.



وأوضح سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الأحد، أن طرح شركات البترول في البورصة، من أجل جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية داخل البلاد، وإظهار قيمة الأصول المملوكة لمصر، وتوفير تمويل إضافى للشركات يُمكنها من التوسع فى مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة فى إدارتها.

