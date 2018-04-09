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بموجب اتفاقية روما

"الجنائية الدولية" تتوعد بمحاكمة إسرائيل

عرب وعالم

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اشتباكات مع الاحتلال الإسرائيلي

المصريون ووكالات

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توعدت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، بمحاكمة إسرائيل بموجب اتفاقية روما، على خلفية "العنف المستمر" ضد المدنيين في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "إكسباتيكا" الهولندية عن فاتو بنسودا، مدعية المحكمة الجنائية الدولية قولها إن "العنف ضد المدنيين يمكن أن يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية روما".
وأضافت أن "المحكمة الدولية يمكنها محاكمة مرتكبي الفظائع في قطاع غزة".
ومع دخول مسيرات العودة أسبوعها الثاني، ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 32، والجرحى إلى نحو 1500 جريح في قطاع غزة، من بينهم أكثر من 800 بالرصاص الحي، وذلك منذ انطلاق فعاليات مسيرة العودة الشعبية السلمية يوم الجمعة الماضي بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، التي تستمر حتى 15 أيار/ مايو المقبل، وهو اليوم الذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية.
وأضافت بنسودا: "كل من يحرض أو ينخرط في أعمال عنف، بما فيها إصدار الأمر أو الطلب أو التشجيع أو المساهمة في ارتكاب جرائم ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية، قابل للمقاضاة أمامها".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي)، لكن يمكن مقاضاة مواطنيها حال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، في أراضي دولة عضو بالمحكمة.
وفي كانون الثاني/ يناير 2015، وقّعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية روما المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية، وقبلت فيها ولاية المحكمة القضائية.
و"الجنائية الدولية" هي المحكمة المستقلة الدائمة الوحيدة التي تحقق في أفظع الجرائم بما فيها جرائم الإبادة والحرب وتلك المرتكبة ضد الإنسانية، وتأسست في 2002.
وتطالب مسيرات "العودة" السلمية بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

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