التفاصيل الكاملة لآخر ضحايا "الحوت الأزرق"

09 أبريل 2018 - 12:47 ص

أصيبت طالبة بالمرحلة الإعدادية بإعياء شديد نتيجة تناولها مبيد حشري، وتم نقلها إلى مستشفى الجمهورية العام ليكتشف الأطباء وجود وشم لعبة «الحوت الأزرق» على ساقها اليسرى.



تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفي النمر، إخطارا من مأمور قسم كرموز، بوصول طالبة بالمرحلة الإعدادية لمستشفى الجمهورية العام، مصابة بحالة إعياء شديد، نتيجة تناولها مادة سامة، وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي.



بالانتقال والفحص، تم سؤال والد المصابة (نجار)، مقيم بدائرة كرموز، غرب المدينة، أقر بتناول نجلته مبيد حشري (سم فئران) إثر حدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها بسبب تأخرها في العودة إلى المنزل وضعف مستواها الدراسي ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وأثناء الكشف على المصابة، تلاحظ للطبيبة المعالجة رئيس قسم السموم بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وجود وشم عبارة عن حرف (p) على الساق اليسرى للمصابة، وأفصحت المصابة عقب إفاقتها بأنها تمارس لعبة «الحوت الأزرق» عبر الإنترنت والتي تتضمن في مراحلها رسم وشم على الساق اليسرى، وتناول مبيد حشري.



وبسؤال المصابة، أنكرت ما قررته الطبيبة المعالجة، وأيدت ما جاء بأقوال والدها.

