الإبراشي: قدمت خدمة لحفيد حسن البنا بما فعلته أمس

09 أبريل 2018 - 06:15 ص

كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - أن البعض رأى أن الحوار الذي أجراه مع "هند العياري" التي اتهمت طارق رمضان - حفيد مؤسس الإخوان - باغتصابها كان بمثابة خدمة للأخير .



وقال "الإبراشي" في برنامجه : "الناس انقمست حول الحوار .. البعض تعاطف مع هند العياري والبعض الآخر رأى أن الحوار قدم خدمة لطارق رمضان حفيد حسن البنا رغم أن هذا ليس دورنا .. نحن قدمنا حوارًا مهنيا ".



وأضاف: "سواء شايف إن هند العياري نصبت كمينا لطارق رمضان بمساعدة أجهزة مخابرات أو شايفها ضحية لذئاب بشرية يرتدون أقنعة الفضيلة ويتمسحون في الدعوى ، فاحنا وصلنا لعائلة طارق رمضان ودعوناهم للرد لأن هذه القضايا في غاية الأهمية لأن فيها قضايا اجتماعية واستخدام الدين إذا صحت .. لكن لو لم تكن صحيحة فهي فيها أن الأجهزة تصنع كمينًا لمن تريد أن تصطاده ".



وعرض "الإبراشي" مقطعا للفتاة ، قال فيه إنه مقطع مجمع للأسئلة التي رفضت أن ترد عليها ، مؤكدا أن الفتاة رفضت أن ترد على سؤال كالتالي : "لماذا استكملت المبيت في غرفة طارق رمضان بعد أن قام باغتصابها ، ولماذا لم تصرخ لاستدعاء العاملين بالفندق" ، مؤكدة أنها مسائل تتعلق بسرية التحقيقات .



الفيديو:





