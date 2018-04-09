منافس "صلاح" على لقب الهداف: لا أستطيع إيقافه

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محمد صلاح
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محمد صلاح

هاري كين

أكد نجم توتنهام الإنجليزي "هاري كين" أنه لن ييأس في ملاحقة النجم المصري محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي .

وقال "كين" تعليقا على المنافسة بينه وبين "صلاح" على لقب "هداف البريميرليج" : "أركز على نفسي في المبارايات التي ألتي ألعبها .. لا يمكني فعل شيء لإيقاف محمد صلاح أو التحكم به ".

وأضاف في تصريحات لـ"بي بي سي" : " سأكون سعيدا جدًا لو فزت بجائزة الهداف للعام الثالث على التوالي ، سأقاتل للوصول لهذا الهدف من الآن وحتى نهاية الموسم".

ويملك "صلاح" في جعبته 29 هدفًا ، ويحل "كين" ثانيًا بـ24 هدفا .

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