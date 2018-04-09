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أهالى بنى سويف يحتفلون بشم النسيم فى حراسة الشرطة والإسعاف

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تمركزت سيارات الشرطة والإسعاف أمام الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل بمحافظة بنى سويف تزامنًا مع انطلاق الشباب و مئات الأسر للاحتقال بشم النسيم شهدت حديقة الحيوانات إقبالاً كبيرًا من الأسر التى اصطحبت أطفالها للاستمتاع بالولدات الصغيرة التي ولدت خلال الشهور الماضية ومنها "فقس الأوز الصيني، فقس حمام زاجل، سيد قشطة".

وأكد مدير الحديقة أنه تم توقيع الكشف البيطري على الحيوانات وتأكدنا من خلوها من أية أمراض وبائية فضلاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف التواجد بالحديقة بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف بالحديقة لمواجهة أية إصابات قد يتعرض لها الزائرون بخلاف سيارات إطفاء للحرائق كإجراء احترازى.

وأضاف اللواء جرير مدير الأمن أن الحدائق العامة والمتنزهات ستكون مؤمنة من خلال أفراد الشرطة الذين سيتواجدون على أبواب الحدائق العامة والمتنزهات طوال اليوم وهناك شرطة سرية من أفراد المباحث سيتواجدون داخل الحدائق العامة وعلى كورنيش النيل لمنع وضبط حالات التحرش والسرقات محذرا بان تلك الحالات ستقابل بالحزم الشديد من قبل الأمن أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف على درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لسرعة اتخاذ إجراءات فى حالات الطوارئ وتكثيف الرقابة على المحال والأسواق خاصة محلات بيع الأسماك المملحة وذلك بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين شدد حميدة على تنظيم المديرية لحملات خلال الأيام الماضية لمتابعة الأسواق ومحلات السردين والرنجة.

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