توصيل الغاز الطبيعى لـ34 ألفا و900 عميل ببنى سويف

09 أبريل 2018 - 08:51 ص

أعلنت محافظة بنى سويف عن توصيل الغاز الطبيعى عن مارس الماضى ليبلغ عدد العملاء بمركز الفشن جنوب المحافظة 15 ألفا و500 عميل وعدد العملاء بمركز الواسطى شمال المحافظة 10 آلاف و200 عميل فيما بلغ عدد العملاء بمركز ناصر شمال المحافظة 9 آلاف و249 عميلًا.



أشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز لـ3 آلاف و79 عميلًا منزليا ليصل إجمالى العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى 131 ألفا و989 عميلا.



وبلغ إجمالى عملاء التجارى المعادل منزلى 212 عميلًا وإجمالى عملاء التجارى ويشمل الأفران الإفرنجى 170 عميلًا، وإجمالى المخابز البلدية 143 مخبزا وإجمالى عملاء الصناعيين موزعين على المناطق الصناعية المختلفة إلى 63 مصنعًا رصد التقرير توصيل الغاز الطبيعى بمشروع الـ7500 عميل لعدد من القرى التابعة لمركز بنى سويف، ليبلغ إجمالى العملاء بقرية بنى هارون 3 آلاف و669 عميلا وبقرية تزمنت الشرقية بلغ عدد العملاء 3 آلاف 887 عميلاً وبعزبة أحمد وهبة وسعيد خفاجة بلغ عدد العملاء 671 عميلاً وبلغ عدد العملاء بمنطقة الحمرايا بشرق النيل 3 آلاف و3 عملاء.



وبلغ عدد العملاء بعمارات محيى الدين تزمنت الشرقية 187 عميلاً وبلغ عدد العملاء بقرية الكوم الأحمر ألفين و468 عميلاً وبلغ عدد العملاء بمنطقة منشية الروضة 354 عميلاً.