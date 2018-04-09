مفاجأة لا ينتبه لها الجميع في أزمة العاملين بقناة الشرق

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أردوغان

تركيا

أكد سامح أبو عرايس - مؤسس حملة "أبناء مبارك" - أن أزمة العاملين بقناة الشرق التي تبث من تركيا تكشف عن وجه آخر للحياة في تركيا .

وقال "أبو عرايس" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "لفت نظري في شكوى العاملين في قناة الشرق إنهم بيقولوا إن أيمن نور بيدفع لهم مرتبات تعبانة ومش بتكفيهم لآخر الشهر وبيتشعبطوا في مواصلات عامة والعيشة غالية .. طيب مش المفروض حسب كلامكم إن تركيا فيها رخاء اقتصادي ؟ سيبوا القناة واشتغلوا في أي وظيفة ثانية بمرتبات أكبر طالما تركيا فيها رخاء .. لكن الحقيقة ان مافيش رخاء في تركيا ولا حاجة .. تركيا المعيشة فيها غالية والمرتبات ضعيفة وأغلب الناس عايشة بالعافية وأغلب الأتراك نفسهم ياخدوا تأشيرة لأوروبا أو الخليج علشان يشتغلوا في مهن بسيطة .. وعلشان كده أوروبا خايفة تدخلهم الاتحاد الأوروبي لأنهم عارفين ان لو ألغيت التأشيرات ثاني يوم هيلاقوا نصف الشعب التركي عندهم " حسب قوله.

وأضاف: "الحقيقة إن الليرة التركية آخر سنتين فقدت أكثر من نصف قيمتها وده سبب موجة تضخم كبيرة .. والحقيقة ان كل اللي تم ترويجه عن الرخاء الاقتصادي في عهد أردوغان مش أكثر من أكاذيب" حسب رأيه.

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