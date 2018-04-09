  • الإثنين 09 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:39 ص
بحث متقدم
صلاح

مفاجأة.. محمد صلاح فى حديقة الأورمان بـ"الجيزة"

الدكتور بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد

أبو شقة: السيسي يشبه محمد علي

أيمن نور

قرار مفاجئ لـ"أيمن نور" حول قناة الشرق

أرشفية

القصة الكاملة وراء الاحتفال بـ"شم النسيم"

"2016" العام الأنجح في مسيرة "كريستيانو رونالدو"

"ربك لما يريد".. حال نجوم الكرة من الفقر إلى العالمية

التيفور

معلومات لا تعرفها عن مطار التيفور السورى

دير ياسين

"دولا مين ودولا مين دولا ولادنا فى دير ياسين"

اشرف السعد

السعد: عرض علي 100مليون دولار من دولة تعادى مصر

عائشة البدر

إحالة مذيعة شهيرة للنيابة بتهمة الإساءة للأنبياء

العراق.. مقتل 60 مدنيًا في قصف جوي خاطئ

قصف إسرائيلي على مطار التيفور السورى يقتل 14 عسكريا

تفعيل الأندية الصيفية بمدارس بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري ومواتير المياه ببني سويف

#

وفاة سجين بهبوط في الدورة الدموية ببني سويف

#

محافظ بني سويف عن بدلة العاصفة الترابية: "هتبقى موضة"

#

رئيس جامعة بني سويف يوجه بمراجعة عقود صيانة المصاعد

صرح محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية بأن العمل بالأندية الصيفية يبدأ 1 يوليو حتى 15 سبتمبر 2018 من الخامسة حتى الثامنة مساء عدا بعض مراكز تنمية القدرات لبعض الأنشطة التي ترد لها تعليمات من الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية الصيفية بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام ومحمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية وعماد يوسف الموجه الأول المالي والإداري وموجهي عموم الأنشطة لمناقشة الاستعداد لتنفيذ خطة الأنشطة التربوبة الصيفية.

وطالب حيدر بتشكيل اللجنة التنسيقية للأنشطة على مستوى المديرية طبقًا للقرار رقم 275 لسنة 1991 إلى جانب تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية تحت إشراف مدير عام الإدارة وعضوية مدير إدارة الخدمات وموجهي الأنشطة والموجه المالي بالإدارة للإعداد للنشاط الصيفي وتنفيذ خطة النشاط خلال صيف 2018.

وأكد مدير التعليم العام فتح المدارس خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة التربوبة وإعلان بدء النشاط الصيفي في مكان واضح بالمدرسة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مذبحة الكيماوي في "دوما" .. شاهد ومشهود

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

ما هو الثمن الباهظ لمحرقة دوما؟!

فراج إسماعيل

الوطن.. «هل».. يسع الجميع؟

حسام فتحي

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» إعطاء الابن لوالدته في المنام "الجبن" راحة وعافية
» ماكرون وترامب: دوما قصفت بأسلحة كيماوية
» الإعلام الإنجليزي يبرز نصائح "المعلم" لـ"صلاح"
» جودة يكشف سر التعتيم على قضية الطالبة مريم
» إسرائيل.. كلمة السر فى قصف مطار التيفور العسكري
» عامل يقتل صديقه للخلاف على حصيلة المسروقات
» فنانة شهيرة "حامل" من خطيبها
» خزينة "الجبلاية" تنتعش بـ36 مليون جنيه
» خبير أمن يروي تفاصيل كارثية عن" الحوت الأزرق"
» سلطان يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري
» طقس اليوم معتدل والعظمى تسجل 25 درجة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:24

  • عشاء

    19:54

من الى
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مرشحو الرئاسة السابقين
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)