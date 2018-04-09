تفعيل الأندية الصيفية بمدارس بني سويف

09 أبريل 2018 - 08:57 ص

صرح محمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية بأن العمل بالأندية الصيفية يبدأ 1 يوليو حتى 15 سبتمبر 2018 من الخامسة حتى الثامنة مساء عدا بعض مراكز تنمية القدرات لبعض الأنشطة التي ترد لها تعليمات من الوزارة.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية الصيفية بمديرية التربية والتعليم ببنى سويف بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام ومحمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية وعماد يوسف الموجه الأول المالي والإداري وموجهي عموم الأنشطة لمناقشة الاستعداد لتنفيذ خطة الأنشطة التربوبة الصيفية.



وطالب حيدر بتشكيل اللجنة التنسيقية للأنشطة على مستوى المديرية طبقًا للقرار رقم 275 لسنة 1991 إلى جانب تشكيل لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية تحت إشراف مدير عام الإدارة وعضوية مدير إدارة الخدمات وموجهي الأنشطة والموجه المالي بالإدارة للإعداد للنشاط الصيفي وتنفيذ خطة النشاط خلال صيف 2018.



وأكد مدير التعليم العام فتح المدارس خلال الإجازة الصيفية لممارسة الأنشطة التربوبة وإعلان بدء النشاط الصيفي في مكان واضح بالمدرسة