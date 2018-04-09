تعرف على أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 9 أبريل في البنوك.

وسجل السعر بالبنك المركزي المصري 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع.

فيما سجل السعر ببنك قناة السويس 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وبالبنك المصري لتنمية الصادرات 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وببنك البركة 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، وببنك القاهرة 17.58 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.


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