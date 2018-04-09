» سلطان يكشف مفاجأة عن التعديل الوزاري

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العاصمة

أشرف سلطان

أكد السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعديل الوزاري في الحكومة الحالية أمر وارد في كل الأوقات وفي كل الظروف، حيث قد تطرأ حدث معين يستوجب تعديل وزاري، ولا يرتبط ذلك بأي ظرف سياسي.

 وأضاف " سلطان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن التعديل الوزاري في الحكومة الحالية مسألة واردة في كل الأوقات.

 وتابع :" الحكومة الحالية مستمرة إلى أن يكون هناك رأي أخر بشأنها ، فمسألة التعديل شيء وارد".

شاهد الفيديو:

 

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