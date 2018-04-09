قرار مفاجئ لـ"أيمن نور" حول قناة الشرق

09 أبريل 2018 - 09:10 ص



أخطر رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية أيمن نور، منذ ساعات، الإعلامي سامي كمال الدين، بإيقاف برنامجه، لتضامنه مع زملائه.

وقال الإعلامي كمال الدين، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،" أشوف وشكم على خير، أيمن نور أوقف برنامجي في قناة الشرق، أمس أعلن أحمد موسى في برنامجه على قناة صدى البلد أن أيمن نور قام بإلغاء برنامج سامي كمال الدين "في المليان" ومنذ قليل

أبلغني نور ما يحمل نفس المعنى، وقال لي: أنت متضامن مع زملائك، هو فيه تضامن مجاني".

وتسائل الإعلامي: "طب ليه تبلغوا موسى قبل متبلغوني؟".

وفصل أيمن نور، في الأيام الأخيرة، عددًا من أبرز نجوم قناة الشرق الإخوانية، والتي من أبرزهم عزة الحفناوي بعد إيقاف برنامجها، ما اضطرها للعمل كنادل في "كافتريا" بتركيا.