رسالة صادمة من أحمد موسى لـ"أبو تريكة"

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الإعلامي أحمد موسى
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الإخوان

صدى البلد

أحمد موسى

ابو تريكة

  واصل الإعلامي أحمد موسى،  هجومه علي  اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة قائلا :" أبو تريكة  شخص إرهابي بحكم المحكمة، ولا يمكن مقارنته بالنجم المحترف محمد صلاح ، حسبما قال.

 وأضاف موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" : "أبو تريكة بالنسبة لي إرهابي وهناك فارق كبير بين النجم المصري محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي.

 وأكد أنه لا يوجد عنده أي خلاف شخصي مع محمد أبو تريكة لكنه خلاف للحفاظ على مصلحة الوطن، حيث أن أبو تريكة تحالف مع جماعة الإخوان ودعمها ، وأن محمد صلاح مثل دولته تمثيلا مشرفا أمام العالم أجمع.

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