فيديو.. كريمة: "شم النسيم ذكر في القرآن"

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن عيد شم النسيم ذكر في القرآن الكريم  عند الحديث عن لقاء سيدنا موسى والسحرة، بسورة طه: مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى".

وأضاف"كريمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دفتر أحوال" المذاع على فضائية "العاصمة": "عيد شم النسيم يرجع إلى التاريخ المصرى القديم، وهو عيد اجتماعي وليس له علاقة بأي معتقدات دينية.

وتابع: "سيدنا موسى اختار هذا اليوم لاجتماع الناس على الضفاف حيث الحصاد في شهر أبريل وتفتح، ولا يجب الالتفات للسفهاء أو الجهلاء وعلى الناس الخروج للاحتفال بشم النسيم". 

شاهد الفيديو..

 

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