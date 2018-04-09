فيديو.. كريمة: "شم النسيم ذكر في القرآن"

إيمان هاني
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن عيد شم النسيم ذكر في القرآن الكريم عند الحديث عن لقاء سيدنا موسى والسحرة، بسورة طه: مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى".
وأضاف"كريمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دفتر أحوال" المذاع على فضائية "العاصمة": "عيد شم النسيم يرجع إلى التاريخ المصرى القديم، وهو عيد اجتماعي وليس له علاقة بأي معتقدات دينية.
وتابع: "سيدنا موسى اختار هذا اليوم لاجتماع الناس على الضفاف حيث الحصاد في شهر أبريل وتفتح، ولا يجب الالتفات للسفهاء أو الجهلاء وعلى الناس الخروج للاحتفال بشم النسيم".
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