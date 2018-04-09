فيديو.. كريمة: "شم النسيم ذكر في القرآن"

09 أبريل 2018 - 09:21 ص

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر إن عيد شم النسيم ذكر في القرآن الكريم عند الحديث عن لقاء سيدنا موسى والسحرة، بسورة طه: مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى".

وأضاف"كريمة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دفتر أحوال" المذاع على فضائية "العاصمة": "عيد شم النسيم يرجع إلى التاريخ المصرى القديم، وهو عيد اجتماعي وليس له علاقة بأي معتقدات دينية.

وتابع: "سيدنا موسى اختار هذا اليوم لاجتماع الناس على الضفاف حيث الحصاد في شهر أبريل وتفتح، ولا يجب الالتفات للسفهاء أو الجهلاء وعلى الناس الخروج للاحتفال بشم النسيم".

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