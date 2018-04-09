» خزينة "الجبلاية" تنتعش بـ36 مليون جنيه

09 أبريل 2018 - 09:24 ص

أنعش الاتحاد الدولي لكرة القدم خزينة اتحاد الكرة المصري بمبلغ 2 مليون دولار ما يعادل 36 مليون جنيه مصري.

وحصلت "الجبلاية" على هذاالمبلغ على سبيل المكافأة بسبب تأهل المنتخب الوطني لمونديال كأس العالم في روسيا.

ومن المقرر أن يدخل المبلغ في حساب الجبلاية عقب إجازة شم النسيم.

ورصد "فيفا" مبلغ 2 مليون دولار لكل منتخب من المنتخبات التى تأهلت لمونديال روسيا كى يتم صرفها على الاستعدادات والمعسكرات قبل المشاركة فى المونديال، على أن يحصل كل فريق على 10 ملايين دولار بعد المشاركة فى الدور الأول من المونديال، على أن تحصل المنتخبات المتأهل إلى الأدوار التالية على مكافآت إضافية وفقًا للائحة "فيفا".

وكان من المقرر وصول هذا المبلغ خلال اليومين الماضيين، إلا أن إجازة شم النسيم والعطلات فى جميع البنوك، أدى إلى تأخر وصول المبلغ لما بعد انتهاء الإجازة.