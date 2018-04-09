بالفيديو.. مفاجأة صادمة عن سد النهضة

09 أبريل 2018 - 09:26 ص

أكد السفير جمال طه المحلل السياسي، أن إثيوبيا ستبدأ مرحلة تشغيل سد النهضة نهاية العام الحالى، موضحًا أنه يجب على مصر أن تضع في اعتبارها أن القيادة الحاكمة في إثيوبيا تعتبر مصر عدوا لها.

وأضاف "طه"، خلال لقائه ببرنامج "دائرة الضوء"، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن سد النهضة يعتبر أول سد يتم إنشاؤه ضمن خمسة سدود أخرى سيتم إنشاؤها في المستقبل.

وأوضح أن العلاقة بين النيل والأمن القومى المصرى أزلية يشهد عليها مواقف تاريخية، مشيرًا إلى أن مصر تتعامل بعقلية وحكمة في إدارة ملف سد النهضة.

شاهد الفيديو..