سر الشكوى المقدمة للوزراء ضد الراحلة آمال فهمي

09 أبريل 2018 - 09:30 ص

أكد الإعلامي محمود سعد، أن برنامج الإعلامية الراحلة آمال فهمي "على الناصية" كان يتلقى شكاوى المواطنين، وفي الستينيات وصل لهيئة البريد ما يقرب من مليون خطاب شكاوى للمواطنين باسم برنامج "على الناصية".

وأقال "سعد"، خلال تقديم برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن رئيس هيئة البريد وقتها قدم شكوى لرئاسة مجلس الوزراء، مطالبًا بوقف البرنامج، قائلا له "إحنا مش ملاحقين من كتر الجوابات".

ورحلت الإعلامية أمال فهمي عن عالمنا أمس الأحد عن عمر يناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض .

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