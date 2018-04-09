الصحة لـ"المواطنين: "أبعدوا عن الفسيخ نهائي"

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اسماك فاسدة

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ضبط اطنان فاسدة

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ، إنه تم نشر عربات الإسعاف في شوارع المحافظات بإجمالي 2800 سيارة إسعاف، وهناك قوافل بها عربات جراحة وباطنه بجانب المتنزهات العامة.

وأضاف وديع خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "صباح أون"، المذاع على شاشة "أون لايف" أن جهاز الرقابة على محلات الأسماك المملحة أدى واجبه خلال الفترات السابقة، موضحًا أن صعوبة التنفس، والصداع والإسهال والتقيؤ من أهم علامات التسمم الغذائي.

واستكمل شريف وديع مستشار وزير الصحة، أن أكل الرنجة صحي نسبيًا، ولا ننصح بأكل الفسيخ بتاتًا، لأن طريقة تمليحه تجلب السموم، مهما كان المصدر موثوقا، مضيفا أن مرضى الضغط لابد أن يبتعدوا عن الأسماك المملحة تمامً.


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