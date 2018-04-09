السعد: عرض علي 100مليون دولار من دولة تعادى مصر

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أشرف السعد

دولة عدوة

قال رجل الأعمال المصري أشرف السعد والمقيم بلندن منذ 20 عامًا، إنه تلقي عرضًا "لم يظهر تفاصيله"، بشأن حصوله على 100 مليون دولار.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدويانات المصغرة "تويتر" قائلًا: "تلقيت اليوم عرضًا بملغ مائة مليون دولار من دولة تعادى مصر 24 ساعة".

وتابع "السعد": "فأرسلت مع الوسيط رسالة فى شنطة فخمة ووضعت فيها أحد أحذيتى غالية الثمن".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة السعد حيث قالت سالي علي: "الغريب مش الكذبة الي بتكذبها، لا المشكلة أن في ناس مصدقينك".

وأضاف آخر: "ليه كدا يا أشرف ما كنت ارسلتهولي وانا أتفاهم معاه ما يصحش تكفر بالنعمة يا اشرف ياخويا دول 100 مليون دولار".


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