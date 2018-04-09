» خبير أمن يروي تفاصيل كارثية عن" الحوت الأزرق"

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الحدث اليوم

خبير أمني

الحوت الأزرق

قال الدكتور طاهر رحيم، خبير أمن المعلومات، أن لعبة الحوت الأزرق عبارة عن 50 مرحلة، يتم شد اللاعب من مرحلة لأخرى مثل السحر؛ لكونهم يستخدمون آليه خطيرة من خلال وضع بعض التركات مثل الأغاني التى تعطي إيحاءات نفسية تعطي نوعامن الكأبة.

وأضاف "رحيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، وبعد فترة من الاستماع إليها يحدث إدمان لها، وتتسبب في تغيير برمجة المخ، وتجعل الشخص يدخل في حالة تشبه الهذيان والصرع المؤقت، موضحًا أن هذه الألعاب تعتمد على براءة الأطفال .

وتابع خبير أمن المعلومات قائلا: "مؤسس هذه اللعبة يتعامل مع مستخدميها على أنهم جراثيم بيولوجية ليس لديهم العقل والثقافة والفكر التى تمكنهم من التعرف على أن هذه الألعاب تهدف لقتل النفس العمد.

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