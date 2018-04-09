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أمين محذرا المصريين فى الربيع : لا تكثروا من أكل الفسيخ

الحياة السياسية

محمد أمين
امين

حنان حمدتو

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هنأ محمد أمين, الكاتب الصحفى, المجتمع المصرى بعيد الربيع وشم النسيم قائلاً: "افرحوا ولونوا حياتكم بالألوان  الجميلة وألوان الربيع, وقولوا أدى الربيع عاد من تانى".

وقال أمين خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "يعنى إيه كرملة": "ليس شرطاً، أن تقضى يومك أو إجازتك فى فندق وليس شرطاً أن تقضى إجازتك فى الساحل الشمالى أو العين السخنة, مرددًا: "اخرجوا إلى النهر الخالد فلن تحتاجوا إلى أكثر من هذا ولن يكلفكم ذلك شيئاً فقد كنا نخرج إلى النهر فى ذلك اليوم ونعبر النيل إلى جزيرة صغيرة".

 وتابع قائلاً: "لوّنوا حياتكم وابحثوا عن لحظة سعادة  واجعلوا العيد فرحة كلوا واشربوا وافرحوا ولا تكثروا ولا تسرفوا من أكل الفسيخ أنا شخصيًا لا آكل الفسيخ والرنجة منذ سنوات  وأستبدلهما بأكل السمك الطازج لأسباب تتعلق بالصحة والأملاح والكلام ده".

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