إحالة مذيعة شهيرة للنيابة بتهمة الإساءة للأنبياء

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عائشة البدر
عائشة البدر

متابعات- محمد الخرو

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المملكة العربية السعودية

الانبياء

مذيعة

عائشة البدر

أصدرت محكمة كويتية قرار بإحالة خبيرة الموضة والمذيعة عائشة البدر النيابة العامة، بتهمة الإساءة إلى الأنبياء.

وظهرت "البدر" في مقطع فيديو لها وجهت من خلاله بعض العبارات التي تسئ إلى الأنبياء، بحسب "إرم نيوز".

وكانت البدر قد سخرت من قصة رؤيا تتعلق بكل من الأنبياء إسماعيل وإبراهيم، كما اتهمت سابقًا بإساءتها للمملكة العربية السعودية.

وبعد الهجوم الذي تعرضت له وقبل استدعائها نفت البدر إساءتها للأنبياء، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات" وأكّدت أنها مسلمة وتحب دينها، مهددة بمقاضاة كل من أساء لها.
شاهد الفيديو..


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