» فنانة شهيرة "حامل" من خطيبها

09 أبريل 2018 - 09:53 ص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر حمل مغنية الراب الأمريكية كاردي بي باهتمام بالغ بعد أن أعلنت بنفسها عنه عبر برنامج "ساترداي نايت لايف".

وأكدت النجمة الصاعدة البالغة من العمر 25 عاما شائعات تسري منذ فترة في هذا الخصوص، من خلال إبراز بطنها المنتفخ خلال تأدية أغنية "بي كيرفول" المأخوذة من ألبومها "إنفايجن أوف برايفسي" الذي صدر الجمعة.

وكاردي بي فنانة مولودة في البرونكس اسمها الحقيقي بلكاليس ألمانزار سرعان ما سطع نجمها في مجال الراب بفضل اعمالها التي تروي معاناة حياة شاقة. وهي مخطوبة لمغني الهيب هوب أوفسيت من فرقة "ميجوس".

وبعد مشاركتها في "ساترداي نايت لايف"، نشر خطيبها صورة لهما على "إنستجرام" علّق عليها كاتبا "نعيش في بركة كبيرة".

وحازت المغنية جوائز كثيرة على أعمالها، وكان ألبومها الجديد من الأكثر ترقبا في مجال الراب المعروف بهيمنة الرجال عليه.

ومن المزمع أن تشارك الفنانة الأسبوع المقبل في مهرجان كواتشيلا الشهير في صحراء كاليفورنيا، إلى جانب كبار النجوم من أمثال بيونسيه.