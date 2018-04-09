» إسرائيل.. كلمة السر فى قصف مطار التيفور العسكري

09 أبريل 2018 - 10:00 ص

أوضح الجيش الروسي عن هوية ما قال إنها الجهة التي تقف خلف قصف مطار التيفور العسكري السوري فجر الاثنين، وأدى وفق مصادر سورية إلى مقتل 14 شخصا بينهم إيرانيون.

وفقا لما قالته وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين نفذتا ضربات على القاعدة الجوية السورية بثمانية صواريخ.

وأضافت الوزارة أن الطائرتين الإسرائيليتين من طراز F-15 شنتا الضربات عبر المجال الجوي اللبناني، لافتة إلى أن "الدفاعات الجوية السورية أسقطت خمسة من الصواريخ الثمانية".

ويأتي هذا الكشف بعد إعلان وسائل إعلام تابعة للنظام السوري فجر الاثنين أن صواريخ يعتقد أنها أمريكية استهدفت القاعدة العسكرية في ريف حمص.