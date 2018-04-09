"ربك لما يريد".. حال نجوم الكرة من الفقر إلى العالمية

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متابعات- محمد الخرو

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عانى العديد من مشاهير الساحرة المستديرة من الفقر قبل أن يحصل على فرصته في التالق والنجومية في عالم كرة القدم ليصبح من أشهر وأغني اللاعبين.

وعرضت قناة "لي مايور توب" الفرنسية، مقطع فيديو عرضت فيه 7 لاعبين من مختلف الجنسيات، الذين عانوا من الفقر المدقع قبل أن يصبحوا من أصحاب المليارات.

وعرضت القناة، في الفيديو، أسماء سبعة لاعبين، على غرار، اللاعب التشيلي، أليكسيس سانشيز، الذي يلعب حاليًا مع نادي مانشيستر يونايتد، إضافة إلى اللاعب السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، فضلا عن الساحر البرازيلي، رونالدينيو.

وأوردت القناة نجم النادي الملكي، كريستيانو رونالدو، واللاعب الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، الذي يلعب حاليا مع نادي باريس سان جيرمان في مركز الجناح الأيسر، واللاعب الإيطالي، ماريو بالوتيلي.

شاهد الفيديو..


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